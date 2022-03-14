Лейпциг, Германия, , 23:24 — REGNUM 14 марта авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22. В команду вошли пять футболистов «Ред Булл Лейпцига».

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Самым ценным игроком с оценкой 9.6 был признан 24-летний французский центральный полузащитник «быков» Кристофер Нкунку, отметившийся во встрече с «Гройтером» одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Помимо Нкунку, в символическую сборную лучших игроков 26-го тура чемпионата Германии вошли Ян Цоммер («Боруссия», 7.9), Йонас Хектор («Кельн», 7.7), Эмре Джан («Боруссия», 7.8), Нико Шлоттербек («Фрайбург», 8.0), Феликс Пасслак («Боруссия», 7.1), Анхелиньо («Ред Булл Лейпциг», 8.9), Винченцо Грифо («Фрайбург», 8.8), Эмиль Форсберг («Ред Булл Лейпциг», 9.5), Бенжамин Хенрихс («Ред Булл Лейпциг», 8.2) и Андре Силва («Ред Булл Лейпциг», 8.3).