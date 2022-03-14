Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Вышел очередной тизер будущего сериала «Лунный рыцарь». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Marvel Entertainment 14 марта.

Сериал «Лунный рыцарь» Скриншот YouTube

Известно, что главную роль в предстоящем проекте исполнил Оскар Айзек. Сам же сериал раскроет историю одного из супергероев кинематографической вселенной Marvel.

Напомним, что выход первого эпизода «Лунного рыцаря» запланирован на 30 марта 2022 года. Показ сериала будет осуществляться на платформе Disney+.

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