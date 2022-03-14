Нижневартовск, Югра, 14 марта, 2022, 23:17 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) бывшего директора филиала паспортно-визового сервиса подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

(сс) sajinka2 Коррупция

Женщину подозревают в получении взятки на общую сумму около полумиллиона рублей. Следователи, по словам источника, считают, что работая директором филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» подозреваемая давала незаконные указания подчинённым оказывать услуги миграционного характера, оплата за которые производились через кассу её знакомой предпринимательницы. А бизнесменка в свою очередь заносила деньги директору филиала.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Карабаше Челябинской области одну из фирм оштрафовали на один миллион рублей за взятку полицейскому.