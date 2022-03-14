Лондон, 14 марта, 2022, 23:15 — ИА Регнум. 28-летний таранный форвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку может вернуться в миланский «Интер» на правах аренды в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 14 марта сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Fifa.com Ромелу Лукаку

В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в девятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами. В остальных турнирах бельгиец забил четыре гола в одиннадцати матчах.

Ромелу Лукаку покинул «Интер» 12 августа 2021 года. Лондонский «Челси» заплатил миланскому клубу 113 миллионов евро за трансфер бельгийского центрфорварда. Текущее соглашение Лукаку с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в 100 миллионов евро.