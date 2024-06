Оттава, 14 марта, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Канадская инди-рок-группа Arcade Fire объявила о своем возвращении с новым синглом The Lightning I, II. Об этом коллектив рассказал в своих социальных сетях 14 марта.

YouTube Фрагмент клипа группы Arcade Fire

После объявления о благотворительном концерте в новоорлеанском Toulouse Theatre, Arcade Fire объявили о выходе нового сингла The Lightning I, II, который последует за их треком 2019 года Baby Mine. Группа также поделилась нотным листом с аккордами, «чтобы было немного легче играть».

В апреле прошлого года Arcade Fire написали 45-минутную песню Memories of the Age of Anxiety для приложения для медитации Headspace. В ноябре 2020 года они представили неизданный трек под названием Generation A на вечернем шоу Стивена Колберта.