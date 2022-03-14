Париж, , 23:05 — REGNUM 34-летний фланговый атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария может вернуться в португальскую «Бенфику», за которую выступал в период с 2007 по 2010 годы.

Виктор Мозес и Анхель ди Мария Андрей Пронин © ИА REGNUM

Как сообщает издание Record, «Бенфика» уже провела предварительные переговоры с 34-летним аргентинцем. Летом 2022 года Ди Мария может покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента, так как руководство парижского клуба не намерено продлевать соглашение.

В текущем сезоне Анхель Ди Мария принял участие в двадцати матчах за «Пари Сен-Жермен», в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной Аргентины Ди Мария стал победителем Кубка Америки, записав на свой счет 2 (1+1) очка по системе гол+пас в шести играх.