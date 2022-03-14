Казань, 14 марта, 2022, 23:01 — ИА Регнум. 23-летний центральный защитник «Рубина» и сборной Туниса по футболу Монтассар Талби заявил, что не планирует покидать казанский клуб.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Монтассар Талби

«Пока я остаюсь в Казани. Здесь стабильная ситуация. Чемпионат продолжается. Поэтому я в Казани и не думаю об отъезде», — цитирует тунисского футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Рубин» уже покинули Сеад Хакшабанович и Андерс Дрейер. Организация ФИФА разрешила легионерам, выступающим в Тинькофф Российской Премьер-лиге, приостановить действия контрактов до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Талби принял участие в семнадцати матчах за «Рубин» во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку. Защитник выступает за «Рубин» с 9 августа 2021 года после перехода из итальянского клуба «Беневенто» за 900 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.