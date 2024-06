Нашвилл, США, 14 марта, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Американский рок-музыкант Джек Уайт призвал крупные лейблы Warner, Sony и Universal построить собственные заводы по производству винила, чтобы «облегчить это прискорбное отставание». Об этом 14 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

NME Джек Уайт

В новом минутном видеоролике на YouTube Джек Уайт обратился к крупным звукозаписывающим лейблам Warner, Sony и Universal с призывом помочь решить проблему отставания в производстве винила, построив собственные заводы по его прессированию.

Уайт говорит в видео: «Сейчас 2022 год, и это больше не причуда. За последнее десятилетие рынок виниловых пластинок взорвался, и спрос на них невероятно высок. Маленькая панк-группа не может получить свою пластинку в течение 8−10 месяцев, и я прошу крупные лейблы Warner Brothers, Universal и Sony, наконец, снова построить собственные заводы по прессованию».

Альбом Джека Уайта Fear Of The Dawn появится 8 апреля, а его продолжение — альбом Entering Heaven Alive — 22 июля.