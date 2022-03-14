Мадрид, , 22:56 — REGNUM 19-летний центральный полузащитник амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов по футболу Райан Гравенберх входит в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом 14 марта сообщило издание Kicker.

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В текущем сезоне Райан Гравенберх принял участие в 25-ти турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость 19-летнего нидерландца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Текущее соглашение Гравенберха с «Аяксом» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что на Гравенберха также претендовали мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус».