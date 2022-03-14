Москва, 14 марта, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Российский блогер Ваня Дипинс дал интервью «Пушке». Премьера видео состоялась 14 марта на YouTube-канале проекта.

Скриншот YouTube Ваня Дипинс

В рамках ролика блогер раскрыл подробности своего детства, стремительного роста популярности в TikTok и нынешней жизни. Общая продолжительность выпуска составила 67 минут.

Напомним, что Ваня Дипинс прославился благодаря аккаунту в TikTok, связанному с аниме-тематикой. Долгое время блогер скрывал настоящее лицо, однако в 2021 году раскрыл свою личность подписчикам.