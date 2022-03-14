Тирана, , 23:05 — REGNUM Албанское новостное агентство Lapsi 14 марта опубликовало сообщение о том, что в страну прибыла первая семья украинских беженцев.

Беженцы U.S. Department of Defense

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Министр по связям с парламентом Элиса Спиропбеженцыали опубликовала фотографию женщины с двумя детьми на своей странице в социальной сети Facebook.

Беженцев укрыли на ферме Ука в Лакнасе. Ранее в албанских СМИ рассказывались истории украинских албанцев. Албания присоединилась к антироссийским санкциям. Гражданин Албании погиб на Украине, сражаясь на стороне ВСУ.

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