Вашингтон, 14 марта, 2022, 22:46 — ИА Регнум. В ходе переговоров в Риме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и помощник госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк предупредили начальника канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи о последствиях политики Пекина, поддерживающего Россию в вопросе украинского кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Об этом 14 марта заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

По его словам, Салливан и Критенбринк пригрозили китайскому представителю последствиями в отношениях с США и их сателлитами.

«Советник президента США по национальной безопасности и наша делегация напрямую и недвусмысленно заявили о нашей озабоченности относительно поддержки России со стороны КНР перед вторжением и о последствиях, которые будет иметь любая такая поддержка с точки зрения отношений КНР не только с нами, но и с другими странами по всему миру, включая наших союзников и в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил Прайс.

«Мы внимательно следим, оказывает ли Китай или иная страна какую-либо поддержку России: материальную, экономическую, финансовую. Любая такая поддержка вызвала бы у нас большое беспокойство. Мы ясно дали понять Пекину, что не будем безучастны. Мы не позволим ни одной стране компенсировать России ее потери», — сообщил пресс-секретарь Госдепа.