Москва, , 22:41 — REGNUM 24-летний шведский центральный нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон может покинуть московский клуб. Об этом 14 марта сообщила шведская газета Sportbladet.

Флаг ФК «Спартак» RonnyK

Как сообщает газета, желание Ларссона покинуть «Спартак» связано с тем, что футболист перешел в другую агентскую контору. Ларссон сменил Wasserman на HCP Sports Management

В текущем сезоне Джордан Ларссон принял участие в 23-х матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами. Также центрфорвард получил две желтые карточки.

Джордан Ларссон выступает за «Спартак» с 2 августа 2019 года после перехода из шведского «Норрчепинга» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.