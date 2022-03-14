Москва, 14 марта 2022, 22:41 — REGNUM 24-летний шведский центральный нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон может покинуть московский клуб. Об этом 14 марта сообщила шведская газета Sportbladet.
Как сообщает газета, желание Ларссона покинуть «Спартак» связано с тем, что футболист перешел в другую агентскую контору. Ларссон сменил Wasserman на HCP Sports Management
В текущем сезоне Джордан Ларссон принял участие в 23-х матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами. Также центрфорвард получил две желтые карточки.
Джордан Ларссон выступает за «Спартак» с 2 августа 2019 года после перехода из шведского «Норрчепинга» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.