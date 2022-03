Лондон, , 22:38 — REGNUM Британская инди-поп-исполнительница Beabadoobee (Беатрис Лаус) объявила названием своего предстоящего второго альбома. Об этом певица рассказала в своем Twitter-аккаунте 14 марта, новая пластинка получила название BEATOPIA.

Певица Beabadoobee Скриншот портал NME

После того, как в прошлом месяце Beabadoobee присоединилась к группе Cavetown в песне Fall In Love With A Girl, она объявила в социальных сетях название своего второго альбома. Новый альбом называется BEATOPIA, он последует за ее дебютным альбомом Fake It Flowers, выпущенным в 2020 году. Точная дата выхода нового релиза пока неизвестна.

В феврале Beabadoobee рассказала о втором альбоме: «В нем много разных настроений. Нет ни одной песни, которая звучала бы так же, как остальные. Я очень увлеклась группой Stars, и мне всегда нравились Stereolab… Я не знаю, как это объяснить, но альбом звучит очень в духе 2006 года. Я чувствую, что этот новый альбом — это то, как я должна звучать».

