Москва, 14 марта, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Трансляция выступления южнокорейского K-pop коллектива BTS возглавила российский кинопрокат в прошедшие выходные. Информацию об этом приводит Lenta.ru 14 марта.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

Так, на показ концертной программы BTS Permisson To Dance: On Stage — Seoul, который состоялся 12 марта 2022 года, было продано более 45 тыс. билетов. Подобный результат стал лучшим среди всех лент в российских кинотеатрах за уикенд.

Напомним, что группа BTS была основана в 2013 году в Южной Корее. В 2021 году музыканты заработали статус артистов года по версии American Music Awards.