Париж, , 22:29 — REGNUM Как сообщает издание RMC Sport, футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» согласовал условия личного контракта с 24-летним французский атакующим полузащитником каталонской «Барселоны» Усманом Дембеле.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

Футболист перейдет в парижский клуб летом 2022 года на правах свободного агента, так как соглашение Дембеле с «сине-гранатовыми истекает 30 июня.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в одиннадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами.

Дембеле выступает за «Барселону» с 26 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.