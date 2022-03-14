Нью-Йорк, США, , 22:21 — REGNUM Украинские нацисты готовят провокации с применением отравляющих веществ, чтобы сформировать повод для обвинения России в использовании химического оружия, заявил 14 марта на заседании Совета безопасности ООН российский постоянный представитель Василий Небензя.

«Белые каски» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, подготовка провокаций идёт активно.

«По имеющейся информации минобороны России, украинские вооруженные формирования осуществляют активную подготовку провокаций с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химоружия», — рассказал Небензя.

Он уточнил, что 9 марта в населённый пункт Золочев, расположенный под Харьковом, было завезено около 80 тонн аммиака.

«А уже 10 марта украинские СМИ стали распространять информацию о способах защиты при химатаках. Так что в какую сторону развивается мысль, сомнений не остается. Тем более что наши американские коллеги заранее подсказывают, на кого собираются возлагать вину за опасное развитие событий», — сообщил Небензя.

«Если до такой провокации, не дай бог, все-таки дойдет дело, не говорите, что мы вас не предупреждали», — добавил постпред России.

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