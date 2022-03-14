Курган, 14 марта, 2022, 22:19 — ИА Регнум. В Кургане местный житель понёс наказание за комментарии в социальных сетях, дискредитирующие действия Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

GDJ Фейк-ньюс

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области выявили комментарии и изображения, направленные на дискредитацию действий российских военных на Украине. Их, как выяснилось, разместил 25-летний курганец.

По факту был составлен протокол об административном нарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Суд назначил курганцу штраф в размере 40 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Сургута в начале марта поплатился 40 тыс. рублей за фейковую новость о деятельности Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции в Украине.