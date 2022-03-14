Москва, , 22:36 — REGNUM Объявлена дата премьеры нового сезона российкого сериала «Чикатило». Соответствующую информацию приводит «Вокруг ТВ» 14 марта.

Дмитрий Нагиев в сериале «Чикатило» Скриншот YouTube

Так, выход новых эпизодов проекта запланирован на 17 марта 2022 года на видеосервисе Okko. Также известно, что будущий сезон станет последним для сериала.

Напомним, что «Чикатило» раскрывает историю известного серийного убийцы Андрея Чикатило. Главную роль в сериале играет Дмитрий Нагиев.

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