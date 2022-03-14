Москва, 14 марта, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Объявлена дата премьеры нового сезона российкого сериала «Чикатило». Соответствующую информацию приводит «Вокруг ТВ» 14 марта.

Скриншот YouTube Дмитрий Нагиев в сериале «Чикатило»

Так, выход новых эпизодов проекта запланирован на 17 марта 2022 года на видеосервисе Okko. Также известно, что будущий сезон станет последним для сериала.

Напомним, что «Чикатило» раскрывает историю известного серийного убийцы Андрея Чикатило. Главную роль в сериале играет Дмитрий Нагиев.