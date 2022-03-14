Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Американский музыкант Wiki (Патрик Г. Моралес) и рэп-исполнитель Earl Sweatshirt (Тибе Неруда Кгоситсайл) поделились видео на совместную композицию All I Need. Публикация ролика состоялась 14 марта на YouTube-канале Wiki.

Earl Sweatshirt Скриншот YouTube

В работе со всего лишь одной локацией музыканты поочерёдно исполняют строчки из авторского трека на фоне ночного города. Режиссёром клипа выступил Ресуке Танзава.

Напомним, что в начале 2022 года Earl Sweatshirt выпустил новый альбом SICK! Пластинка включила в себя 10 различных песен.

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