Бразилиа, , 22:50 — REGNUM Бразилия и Чили являются крупнейшими южно-американскими покупателями оружия, несмотря на то, что за последние пять лет объемы их покупок упали до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает новостное агентство Emol.

Оружие Цитата из кф «Андалузский пес». реж. Луис Бунюэль. Франция . 1929

Согласно отчету Стокгольмского международного института проблем мира, импорт оружия в Латинскую Америку за пять лет сократился на 36%, достигнув минимального значения за последние 50 лет. При этом 37% всех поставок приходится на Бразилию, а еще 21% — на Чили.

За прошедшие пять лет Чили увеличила импорт оружия на 15%, в то время как Бразилия сократила его на 17%. Однако Бразилия является единственной южно-американской страной, ожидающей значительных поставок оружия в ближайшее время.

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