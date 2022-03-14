Лондон, , 22:07 — REGNUM 14 марта в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» «Манчестер Сити» в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Стартовые составы команд:

«Кристал Пэлас» (расстановка 4−2-3−1): Висенте Гуайта — Тайрик Митчелл, Марк Гэи, Натаниэль Клайн, Йоаким Андерсен — Джефри Шлупп, Шейху Куяте — Майкл Олис, Конор Галлахер, Уилфрид Заа — Жан-Филипп Матета.

«Манчестер Сити» (расстановка 4−3-3): Эдерсон Мораеш — Кайл Уокер, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу — Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва — Джек Грилиш, Филип Фоден, Рияд Марез.

В текущем сезоне 25-летний универсальный полузащитник сборной Украины Александр Зинченко принял участие в семнадцати матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Ли Беттс | Ричард Уэст.