Салехард, 14 марта, 2022, 22:04 — ИА Регнум. На Ямале аэропорт Надыма будет перестроен. Проектно-сметную документацию на первый этап реконструкции и технического перевооружения авиационного комплекса одобрила Главгосэкспертиза России, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Застройщиком является Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации, проектировщиком — АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей».

Отмечается, что Надымский аэропорт — одна из старейших воздушных гаваней в России. Он был открыт в 1969 году как простая вертолётная площадка, а сегодня это аэровокзал с пассажиропотоком более 150 тыс. человек в год.

В ходе реконструкции Надымского аэропорта здесь разместят моноимпульсный вторичный радиолокатор (МВРЛ) «Аврора-2», который будет поставлять радиолокационную информацию о воздушной обстановке в зоне аэропортов для автоматизированных и неавтоматизированных систем УВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале финишировала реконструкция аэропорта Нового Уренгоя. Здесь 12 января 2022 года обновлённая взлётно-посадочная полоса приняла первый самолёт.