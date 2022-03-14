Тегеран, 14 марта 2022, 22:03 — REGNUM На иранском ядерном объекте в Фордо предотвращена попытка диверсии, сообщает 14 марта агентство Tasnim.
Уточняется, что силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) была ликвидирована диверсионная группа, нацеленная на объект в Фордо.
«Разведка КСИР ликвидировала группу лиц, пытавшихся устроить диверсию на ядерном объекте в Фордо», — указано в сообщении.
Подробности не уточняются.
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