В Иране заявили о попытке диверсии на ядерном объекте в Фордо
Тегеран, 14 марта, 2022, 22:03 — ИА Регнум. На иранском ядерном объекте в Фордо предотвращена попытка диверсии, сообщает 14 марта агентство Tasnim.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ядерная программа Ирана
Уточняется, что силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) была ликвидирована диверсионная группа, нацеленная на объект в Фордо.
«Разведка КСИР ликвидировала группу лиц, пытавшихся устроить диверсию на ядерном объекте в Фордо», — указано в сообщении.
Подробности не уточняются.