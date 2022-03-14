Тегеран, 14 марта, 2022, 22:03 — ИА Регнум. На иранском ядерном объекте в Фордо предотвращена попытка диверсии, сообщает 14 марта агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

Уточняется, что силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) была ликвидирована диверсионная группа, нацеленная на объект в Фордо.

«Разведка КСИР ликвидировала группу лиц, пытавшихся устроить диверсию на ядерном объекте в Фордо», — указано в сообщении.

Подробности не уточняются.