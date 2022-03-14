Приштина, , 22:12 — REGNUM Депутат парламента Косово от фракции «Движение за самоопределение» Мимоза Кусари-Лиля 14 марта заявила, что Белград до сих не направил в Приштину запроса на разрешение на проведение 3 апреля на косовской территории президентских и парламентских выборов.

Сербия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Кусари-Лиля заявила, что в Косово рассмотрят возможность допущения проведения голосования сербских выборов на своей территории только в случае, если в Приштину будет направлен соответствующий запрос на базе косовского законодательства.

Напомним, в январе 2022 года в Косово отказались допустить проведение референдума о внесении поправок в Конституцию Сербии на своей территории.

Сербам пришлось ехать к Центральную Сербию, чтобы принять участие в референдуме. Попыток организовать работу сербских избирательных пунктов на территории Косово не предпринималось. Однако президент Сербии Александр Вучич пообещал, что 3 апреля такие пункты будут работать на всей территории Косово.

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