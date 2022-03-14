Москва, , 22:02 — REGNUM 14 марта на официальном сайте московского «Локомотива» объявили об уходе 30-летнего бразильского центрального защитника Пабло Насименто во «Фламенго». Как утверждает портал transfermarkt, бразильский клуб заплатил за футболиста 3 миллиона евро.

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

Пабло выступал за «Локомотив» с 16 января 2021 года после перехода из французского «Бордо» за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Пабло Насименто принял участие в семнадцати матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота тульского «Арсенала» и получил пять желтых карточек.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» также намерен покинуть фланговый атакующий защитник Мацей Рыбус.