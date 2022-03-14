Мадрид, 14 марта, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Сегодня, 14 марта, в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» «Мальорка» в матче 28-го тура испанской Примеры 2021/22 примет мадридский «Реал». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Стартовые составы команд:

«Мальорка»: Серхио Рико, Бриан Оливан, Пабло Маффео, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Антонио Санчес, Иддрису Баба, Дани Родригес, Такефуса Кубо, Ведат Мурики, Анхель.

«Реал»: Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Начо, Давид Алаба, Ферлан Менди, Каземиро, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Винисиус Жуниор, Родриго, Карим Бензема.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мария Санчес Мартинесом. Ассистенты главного судьи — Рауль Мартинес и Хосе Гальего Гарсия.