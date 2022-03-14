«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Мальоркой»
Мадрид, 14 марта, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Сегодня, 14 марта, в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» «Мальорка» в матче 28-го тура испанской Примеры 2021/22 примет мадридский «Реал». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.
Мадридский «Реал»
Стартовые составы команд:
«Мальорка»: Серхио Рико, Бриан Оливан, Пабло Маффео, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Антонио Санчес, Иддрису Баба, Дани Родригес, Такефуса Кубо, Ведат Мурики, Анхель.
«Реал»: Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Начо, Давид Алаба, Ферлан Менди, Каземиро, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Винисиус Жуниор, Родриго, Карим Бензема.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мария Санчес Мартинесом. Ассистенты главного судьи — Рауль Мартинес и Хосе Гальего Гарсия.