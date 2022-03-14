Москва, , 21:52 — REGNUM В зависимости от геополитической обстановки новая национальная российская орбитальная станция может приобрести военно-прикладной характер, заявил 14 марта глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Международная Космическая Станция Nasa

Об этом он сообщил в эфире радио Sputnik.

«Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной», — сказал Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Роскосмосе» неоднократно заявляли о разработке проекта новой национальной орбитальной космической станции, которая должна заменить МКС, срок эксплуатации которой истекает в ближайшие годы.

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