Москва, 14 марта, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Блогер и комик Данила Поперечный записал видеообращение к своим подписчикам. Он опубликовал ролик на своём YouTube-канале 14 марта.

Скриншот с YouTube Данила Поперечный

По словам Поперечного, он уже некоторое время находится за пределами России, однако он не сообщил, куда именно переехал. Блогер признался, что «испугался», так как ему постоянно звонили и писали угрозы и проклятия. «Уехал я, естественно, не навсегда», — говорит он.

Ранее Данила Поперечный публично выступил против спецоперации России. По словам блогера, его мать и брат проживают на территории Украины, а сам он вырос в этой стране и считает её «родным местом».