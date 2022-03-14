Москва, , 22:34 — REGNUM Ежегодная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника» перенесена. Соответствующая информация появилась на сайте «ТАСС» 14 марта.

Церемония вручения премии «Ника» Скриншот YouTube

В настоящее время точная дата проведения мероприятия неизвестна, однако организаторы заверили, что торжество состоится осенью 2022 года. Ранее ежегодную церемонию планировали провести в апреле 2022 года.

Напомним, что премия «Ника» была учреждена в 1987 году. Её основателем стал режиссёр Юлий Гусман.

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