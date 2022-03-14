Москва, 14 марта, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Ежегодная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника» перенесена. Соответствующая информация появилась на сайте «ТАСС» 14 марта.

Скриншот YouTube Церемония вручения премии «Ника»

В настоящее время точная дата проведения мероприятия неизвестна, однако организаторы заверили, что торжество состоится осенью 2022 года. Ранее ежегодную церемонию планировали провести в апреле 2022 года.

Напомним, что премия «Ника» была учреждена в 1987 году. Её основателем стал режиссёр Юлий Гусман.