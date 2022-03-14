Казань, , 21:48 — REGNUM 30-летний российский нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз был признан авторитетным порталом WhoScored лучшим игроком матча 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов». Футболист заработал оценку 8,00.

Дмитрий Полоз Алексей Колчин © ИА REGNUM

За отведенное время Дмитрий Полоз отметился одним забитым мячом, одной успешной обводкой, двумя выигранными верховыми единоборствами и двумя удачными отборами. Точность передач футболиста составила 64%.

В текущем сезоне Дмитрий Полоз принял участие в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами, четыре из которых — с пенальти.

«Ростов», одержав пятую победу, набрал 21 очко и, обойдя тульский «Арсенал» и «Урал» из Екатеринбурга, поднялся на двенадцатую строчку.