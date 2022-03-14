Тирана, , 22:10 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 14 марта призвал Сербию проявить приверженность продвигаемому ей же проекту Open Balkan и открыть для Албании рынок поставок зерна.

Эди Рама

Албанское новостное агентство Lapsi приводит текст заявления Рамы:

Эди Рама «Все страны закрывают границы, как при пандемии. Наши зерновые компании заключили контракты на поставку 20 тонн зерновых в Сербию и хотим открыть эту дорогу дипломатическим путем. То есть посредством Open Balkan. Если этот проект чего-то стоит, то теперь. Пусть и они покажут, пусть и Сербия покажет, насколько серьезно воспринимает этот проект, пусть откроют».

Напомним, Эди Рама является одним из немногих албанских лидеров, поддерживающих сотрудничество с Сербией в рамках проекта Open Balkan. В то время как большинство албанских лидеров, особенно в Косово, откровенно исповедуют националистическое мировоззрение, этот политик призывает забыть о прошлом и сотрудничать во благо будущего и достижения общих целей. Ранее его критиковали за мягкое отношение к России. Его сотрудничество с Сербией нередко называют предательством Косово и албанцев.

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