В Албании призвали Сербию доказать приверженность Open Balkan, открыв рынок
Тирана, 14 марта, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 14 марта призвал Сербию проявить приверженность продвигаемому ей же проекту Open Balkan и открыть для Албании рынок поставок зерна.
Албанское новостное агентство Lapsi приводит текст заявления Рамы:
Напомним, Эди Рама является одним из немногих албанских лидеров, поддерживающих сотрудничество с Сербией в рамках проекта Open Balkan. В то время как большинство албанских лидеров, особенно в Косово, откровенно исповедуют националистическое мировоззрение, этот политик призывает забыть о прошлом и сотрудничать во благо будущего и достижения общих целей. Ранее его критиковали за мягкое отношение к России. Его сотрудничество с Сербией нередко называют предательством Косово и албанцев.