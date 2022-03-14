Грозный, 14 марта 2022, 22:17 — REGNUM Решение президента России Владимира Путины признать суверенитет республик Донбасса и начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины было единственно верным. Россия своими действиями сейчас удерживает мир от катастрофы мирового масштаба.
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Об этом говорится в опубликованной 14 марта статье главы Чечни Рамзана Кадырова «Крах однополярного мира».
Рассмотрев истоки нынешней ситуации, в которой оказался мир, глава региона напомнил о том, что украинские власти, всячески поддерживаемые и подстрекаемые Западом, заговорили о возможности применения ядерного оружия. Кроме того, появился риск применения ими биологического оружия.
Автор статьи подчёркивает, что Россия «предотвратила неминуемый удар НАТО руками Украины по своей территории». Россия ведёт сейчас борьбу с нацизмом, что необходимо всему миру. Украинский народ — не враг русским, «перед российской армией поставлена задача сохранения жизней мирных граждан братского украинского народа».
Российское руководство поставило военным задачу уничтожить неонацистские формирования, чтобы затем предать суду нацистских преступников, отмечает глава Чечни. Он в статье приводит материалы о зверствах украинских нацистов, уже известные мировому сообществу (эти позорные, порочащие честь всего человечества случаи отражены в официальных документах ООН).
Он указал на то, что Запад все восемь лет наблюдал за происходящим в Донбассе, больше того, НАТО всё это время вооружало украинскую армию, воюющую с Донбассом. И при этом Киев ведёт прямые переговоры о вступлении в НАТО. С другой стороны, предложения Москвы к Западу не обострять ситуацию не возымели эффекта.
Что же касается украинского руководства, то президент Украины Владимир Зеленский, отмечает Кадыров, «не может придумать как и под каким предлогом безопаснее слиться из страны, вот такой вот «лидер». В этом смысле остаётся посочувствовать украинскому народу.
Автор статьи отмечает, что ВС РФ вступили на территорию ЛНР, ДНР и Украины, чтобы «оказать помощь младшим братьям в защите от нацистских захватчиков» — «в соответствии с 51-й статьей Устава ООН «О неотъемлемом праве любой страны на индивидуальную и коллективную самооборону».
Глава Чечни призвал украинского лидера связаться с Путиным и признать своё поражение — и это станет самым лучшим и верным решением, которое обезопасит украинский народ.
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