Грозный, , 22:17 — REGNUM Решение президента России Владимира Путины признать суверенитет республик Донбасса и начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины было единственно верным. Россия своими действиями сейчас удерживает мир от катастрофы мирового масштаба.

Огонь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Об этом говорится в опубликованной 14 марта статье главы Чечни Рамзана Кадырова «Крах однополярного мира».

Рассмотрев истоки нынешней ситуации, в которой оказался мир, глава региона напомнил о том, что украинские власти, всячески поддерживаемые и подстрекаемые Западом, заговорили о возможности применения ядерного оружия. Кроме того, появился риск применения ими биологического оружия.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рамзан Кадыров «Третья мировая война, создание ядерного и использование биологического оружия повлияли бы на весь мир. Россия сегодня защищает не только Донбасс и своё будущее — она останавливает глобальную катастрофу мирового масштаба».

Автор статьи подчёркивает, что Россия «предотвратила неминуемый удар НАТО руками Украины по своей территории». Россия ведёт сейчас борьбу с нацизмом, что необходимо всему миру. Украинский народ — не враг русским, «перед российской армией поставлена задача сохранения жизней мирных граждан братского украинского народа».

Рамзан Кадыров «Противоположной тактики придерживаются украинские военные и неонацистские батальоны, использующие своих же граждан в качестве «живого щита»: размещают тяжёлое вооружение в жилых кварталах, блокируют гуманитарные коридоры, прячутся за спинами мирных людей. Их цель — спровоцировать сотни смертей ради картинки для иностранных СМИ».

Российское руководство поставило военным задачу уничтожить неонацистские формирования, чтобы затем предать суду нацистских преступников, отмечает глава Чечни. Он в статье приводит материалы о зверствах украинских нацистов, уже известные мировому сообществу (эти позорные, порочащие честь всего человечества случаи отражены в официальных документах ООН).

Рамзан Кадыров «Россия не ставит перед собой цель оккупировать Украину! Свою собственную судьбу народ Украины определит сам: без участия неонацистов и западного влияния. Такой политики Россия придерживается во всём мире, по отношению к любой стране — отстаивает права наций на самоопределение».

Он указал на то, что Запад все восемь лет наблюдал за происходящим в Донбассе, больше того, НАТО всё это время вооружало украинскую армию, воюющую с Донбассом. И при этом Киев ведёт прямые переговоры о вступлении в НАТО. С другой стороны, предложения Москвы к Западу не обострять ситуацию не возымели эффекта.

Что же касается украинского руководства, то президент Украины Владимир Зеленский, отмечает Кадыров, «не может придумать как и под каким предлогом безопаснее слиться из страны, вот такой вот «лидер». В этом смысле остаётся посочувствовать украинскому народу.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Автор статьи отмечает, что ВС РФ вступили на территорию ЛНР, ДНР и Украины, чтобы «оказать помощь младшим братьям в защите от нацистских захватчиков» — «в соответствии с 51-й статьей Устава ООН «О неотъемлемом праве любой страны на индивидуальную и коллективную самооборону».

Рамзан Кадыров «Украинским властям стоит принять поражение и перестать использовать обманутое ими население в качестве живого щита. Товарищу Зеленскому стоит понять, что развязанная им авантюра никоим образом не несёт блага украинскому народу».

Глава Чечни призвал украинского лидера связаться с Путиным и признать своё поражение — и это станет самым лучшим и верным решением, которое обезопасит украинский народ.

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