Сантьяго, , 22:39 — REGNUM Новоизбранный президент Чили Габриэль Борич объявил 14 марта, что его первой официальной поездкой в качестве главы государства станет визит в Аргентину. Он также попросил аргентинского коллегу Альберто Фернандеса, чтобы их тур проходил не только через Буэнос-Айрес. Об этом сообщает новостное агентство pagina12.

Габриэль Борич Mediabanco Agencia

Борич подчеркнул желание укреплять отношения с Аргентиной еще на церемонии инаугурации: на официальном обеде в резиденции президента выступали только Габриэль Борич и Альберто Фернандес. Этот необычный жест был высоко оценен президентом Аргентины.

«На многие проблемы мы с Боричем имеем одинаковые взгляды, — рассказал Фернандес. — Новый президент Чили вынесет на стол дебатов то, что другие побоятся».

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