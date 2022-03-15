15 марта 2022 | Время чтения 5 мин

«Нет основания для паники и для расхватывания товаров. Надо вести себя как обычно», — говорят эксперты.

Александр Комаров, , 00:01 — REGNUM На Урале, да и во многих других территориях России, последние дни активно обсуждают ситуацию на продовольственном рынке. Многие граждане жалуются на то, что в магазинах стало трудно найти сахарный песок, а тот, что «выбрасывают» на прилавки, подорожал. Также население сигнализирует о росте цен на другие продукты питания, на товары первой необходимости, на другие нужные в быту предметы.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

Чиновники об этой проблеме знают. И даже называют причину. Одна из них — ажиотажный спрос на сахарный песок. На него, в частности, пеняет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ещё одна причина — поставщики придерживают товары, надеясь на повышение цен.

«Главный риск — ажиотажный спрос. Мы видим, что перекупщики или оптовые продавцы придерживают товар, ждут повышения цен. Это в первую очередь касается сахара», — сказал Текслер 14 марта на аппаратном совещании.

Он также поручил подчинённым контролировать бесперебойную работу поставщиков, распределительных складов и мелкую розницу. На выявленные нарушения — жёстко реагировать. По мере необходимости привлекать ФАС, прокуратуру и другие надзорные органы.

При этом участники рынка заявляют, что дефицита продуктов питания, в том числе и сахара-песка, нет, и необходимости закупать еду впрок нет. «Всё идёт в рабочем режиме. Есть, допустим, незначительный какой-то перебой, в часах буквально. Но максимум на следующий день товар поступает и сразу выкладывается на полки. Логистика у нас — как в магазинах для дома, так и в сетевых магазинах — отлажена, так что я призываю всех вести себя спокойно. Нет основания для паники и для расхватывания товаров. Надо вести себя как обычно», — говорит президент Ассоциации товароведов-менеджеров Екатеринбурга Ольга Васькова. Эти её слова касаются не только продовольствия, но и непродовольственных товаров повседневного спроса.

Ольга Васькова Ассоциация Товароведы-менеджеры Екатеринбурга

Ситуацию активно обсуждают местные интернет-пользователи. В основной своей массе они излучают олимпийское спокойствие, в том смысле, что не бегут в магазины затариваться, как в последний раз. И призывают власть обратить внимание на торгашей, пытающихся пополнить свои карманы.

«Всех наживающихся в это нелёгкое время на карандаш! И не надо тут саботаж прикрывать курсом валют! Мы не в Америке живем и не в Европе. Пусть те, кто, как обычно, рассчитывают на сверхприбыли, подзатянут пояса и тоже несут бремя вместе со всеми», — призывает некий «Разумный разум» на портале Е1.ru.

Другой интернет-пользователь тоже возмущён жадностью торговцев, вздувающих цены. «И вот с этими торгашами нам предлагают пережить трудные времена? Да тут никакой внешний враг не нужен, свои добивают», — написал гражданин.

Ещё один форумчанин констатировал, что эта практика уже обычная, и даже знает, что будет потом. «Народ кидается скупать товар, торговля поднимает ценник. Потом проходит месяц-два, эти товары никто не покупает, и из-за отсутствия спроса цены падают. Вот этого момента я и подожду», — отметил гражданин.

Есть и те, кто в росте цен на продукты питания винит не торговцев, а покупателей. «Сами своим поведением и повышают цены, ведь торгаши ориентируются на спрос», — пишет некий Laim. К коммерсантам у него, впрочем, тоже есть вопросы. Они, мол, придерживают товар, чтобы создать искусственный дефицит и обеспечить себе сверхприбыли. «А за это надо бы хорошенько наказывать, и не только рублём!» — призывает уралец.

Пользователь AlexVal тоже считает, что цены подстёгивает именно высокий спрос. Хотя и к торговцам у него тоже претензии.

Сергей Грибков. В лавке (фрагмент). 1882

«Необоснованные запасы, покупка впрок в запредельных количествах — вот причина подорожания. Было уже такое, и не раз. Ну куда, простите, соль денется? Она, соль, миллионами тонн под ногами лежит в иных местах. У нас в соседних областях она добывается, если кто не в курсе. Сахар? Да ладно? Со складов до сих пор отгружают произведенный в 2020 году песок. Барыги и паникёры — вот истинная причина дефицита и спекуляции», — сделал свердловчанин вывод.

Некий «Комцумир» изучил ассортимент некоторых сетевых магазинов и пришёл к выводу, что полки в них как были забиты продуктами питания, так и остаются. «Людей немного, товары по акциям также никуда не делись», — пишет форумчанин.

«Сами ломятся всё скупать, потом с круглыми глазами орут про дефицит», — констатировал ещё один уралец.

«Торгашей на карандаш и под суд!» — призывает ещё один свердловчанин.

От себя замечу, что в одном сетевом магазине возле моего дома сахарный песок серьёзно подорожал за последний месяц. 900-граммовый пакет стоил чуть больше 50 рублей, а сейчас — почти 80. При этом в другом сетевом магазине намедни купил три килограмма сахарного песка по 54 рубля за килограмм. То есть найти его можно. Поставщики привозят, и цена далеко не всегда поднимается.

Также в связи с очередным ажиотажем вспомнилась история про пенсионерку, которая однажды накупила себе гречневой крупы, а потом просила местных чиновников, чтобы они у неё выкупили, потому что срок годности подходил к концу, а выкинуть жалко.

А сейчас по сети активно ходит анекдот про человека, который попал в магазин и увидел одни пустые полки. Круп нет, масла тоже нет. Человек поднял скандал, ему намяли бока и выпроводили наружу. Оказалось, что он попал в мебельный магазин, в котором, как известно, крупы, сахар и масло не продают.

Конечно, определённые запасы делать нужно, но до маразма не стоит доходить. На всю жизнь не запастись. Тем более Россия обеспечивает себя всеми основными продуктами питания. Так что сахар, сливочное масло, гречневая крупа и т.д. и т.п. никуда не денутся с прилавков. Голодать, во всяком случае, не придётся, продовольствия хватит всем. Были бы деньги на то, чтобы его купить. А с поднимающими необоснованно свои цены торговцами, конечно, надо разобраться. Власти заявляют, что уже занимаются ими. Ждём результатов.