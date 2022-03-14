Москва, 14 марта, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Интернет-ресурс TJournal (TJ) заблокирован из-за публикации фальшивок о специальной военной операции на Украине, сообщает 14 марта Роскомнадзор.

(сс) Lesless Зал заседаний Роскомнадзора

Ограничение доступа к ресурсу произведено на основании требования Генеральной прокуратуры.

«На указанном ресурсе были размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины», — цитирует агентство РИА Новости слова представителя ведомства.

Отмечено, что TJournal публиковал недостоверные сообщения об ударах Вооруженных сил РФ по гражданским объектам и мирному населению Украины.

В свою очередь руководство TJournal утверждает, что не знает, в каких публикациях допущены нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.