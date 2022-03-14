Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Американская группа Neffex представила видео на недавний сингл Free Me. Премьера работы состоялась на YouTube-канале коллектива 14 марта.

Neffex Скриншот YouTube

Новый ролик наполнен кадрами музыкального перформанса одного из участников группы в настоящей клетке, а также игрой в шахматы. Режиссёром клипа стал Кеони Каррион.

Напомним, что Neffex начали музыкальную карьеру в 2014 году. За время существования коллектив представил более 10 различных полноформатных проектов.

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