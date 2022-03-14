Салехард, 14 марта, 2022, 21:30 — ИА Регнум. На Ямале в 2021 году было выявлено более 700 нарушений законодательства о противодействии коррупции. Почти 300 человек привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

В 2021 году в ЯНАО возбуждено четыре уголовных дела по крупным преступлениям, в том числе связанным с реализацией национальных проектов.

При этом результаты социологического опроса свидетельствуют, что 78% ямальцев либо никогда не сталкивались с коррупцией, либо сталкивались редко. Остроту проблемы в Ямало-Ненецком округе отмечают только 8% опрошенных жителей региона, тогда как в целом по стране этот показатель составляет 33%.