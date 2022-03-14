Казань, , 21:29 — REGNUM 14 марта в Казани на стадионе «Казань Арена» футбольный клуб «Рубин» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 уступил «Ростову». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Первый мяч на двенадцатой минуте встречи забил 30-летний российский нападающий Дмитрий Полоз после передачи Романа Тугарева — 0:1. На 75-й минуте Силвие Бегич удвоил преимущество гостей, срезав мяч в свои ворота — 0:2. Через две минуты Хвича Кварацхелия сократил отставание «Рубина» в счете — 1:2.

Статистика матча («Рубин"/ «Ростов»)

Удары 5/6

Удары в створ 5/6

Владение 45%/55%

Угловые 6/3

Нарушения 13/13

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Талби, Бегич, Мусаев, Кучаев, Зотов (Кузнецов, 77'), Бакаев (Онугха, 27'), Зуев (Тесленко, 71'), Кварацхелия, Лисакович.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович (Калинин, 59'), Мелехин, Глебов, Байрамян, Тугарев (Мельников, 83'), Щетинин (Сухомлинов, 72'), Байрамян, Соу (Комличенко, 58'), Полоз (Голенков, 72').

«Ростов», одержав пятую победу и набрав 21 очко, обошел «Арсенал» и «Урал» и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 25-ю очками остался на десятой позиции.