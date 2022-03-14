Вашингтон, , 22:23 — REGNUM В США с начала февраля из-за вспышки птичьего гриппа погибло около четырёх миллионов кур и индеек, разведенных на коммерческих фермах, сообщает 14 марта Reuters со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства США.

«Побег из курятника» Иван Шилов © ИА REGNUM

После того как регулятор обнаружил вспышку, была проведена выбраковка поголовья с целью предотвратить распространение вируса. При этом страны-импортеры, включая Мексику, Китай и Южную Корею, также ввели ограничения на импорт на государственном уровне.

Напомним, что в США распространяется смертельно опасная форма птичьего гриппа, заражающая как диких, так и сельскохозяйственных птиц. Эксперты опасаются, что неконтролируемая вспышка причинит непоправимый вред отрасли, которая семь лет назад была опустошена аналогичным вирусом. Эксперты предполагают, что вирус распространяют дикие птицы, возвращающиеся с мест зимней кормежки, через помет. Так как вскоре ожидается пик весенней миграции, есть все основания полагать, что худшее еще впереди.

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