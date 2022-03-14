Вашингтон, 14 марта, 2022, 22:23 — ИА Регнум. В США с начала февраля из-за вспышки птичьего гриппа погибло около четырёх миллионов кур и индеек, разведенных на коммерческих фермах, сообщает 14 марта Reuters со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства США.

Иван Шилов ИА REGNUM «Побег из курятника»

После того как регулятор обнаружил вспышку, была проведена выбраковка поголовья с целью предотвратить распространение вируса. При этом страны-импортеры, включая Мексику, Китай и Южную Корею, также ввели ограничения на импорт на государственном уровне.

Напомним, что в США распространяется смертельно опасная форма птичьего гриппа, заражающая как диких, так и сельскохозяйственных птиц. Эксперты опасаются, что неконтролируемая вспышка причинит непоправимый вред отрасли, которая семь лет назад была опустошена аналогичным вирусом. Эксперты предполагают, что вирус распространяют дикие птицы, возвращающиеся с мест зимней кормежки, через помет. Так как вскоре ожидается пик весенней миграции, есть все основания полагать, что худшее еще впереди.