Вашингтон, , 21:44 — REGNUM HBO Max представил первый трейлер сериала Tokyo Vice о борьбе полиции Токио (Япония) с традиционными преступными группировками якудза. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса с 14 марта.

Якудза. Япония by apes_abroad

Главные роли в Tokyo Vice исполняют Кэн Ватанабэ и Энсел Элгорт. Сериал основан на одноимённой книге Джейка Адельштейна, в которой он из первых рук рассказывает о японской культуре, а также о работе полиции Токио.

Добавим, что режиссёром шоу выступил Майкл Манн. Премьера сериала запланирована на 7 апреля на HBO Max.

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