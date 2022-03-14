Вашингтон, 14 марта, 2022, 21:44 — ИА Регнум. HBO Max представил первый трейлер сериала Tokyo Vice о борьбе полиции Токио (Япония) с традиционными преступными группировками якудза. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса с 14 марта.

by apes_abroad Якудза. Япония

Главные роли в Tokyo Vice исполняют Кэн Ватанабэ и Энсел Элгорт. Сериал основан на одноимённой книге Джейка Адельштейна, в которой он из первых рук рассказывает о японской культуре, а также о работе полиции Токио.

Добавим, что режиссёром шоу выступил Майкл Манн. Премьера сериала запланирована на 7 апреля на HBO Max.