Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Опубликован новый трейлер фильма «Соник 2 в кино». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Paramount Pictures 14 марта.

Соник Супер Ёжик Sega, Sonic Team

В трейлере показаны новые кадры фильма, на которых Соник сражается с доктором Роботником и Наклзом. Премьера проекта в кинотеатрах состоится 8 апреля 2022 года. Ожидается, что «Соник 2 в кино» не будет представлен в российском прокате.

Напомним, что премьера первой части мультфильма о Сонике состоялась в феврале 2020 года. Режиссёром картины выступил Джефф Фаулер.

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