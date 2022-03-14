Брюссель, 14 марта, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании 14 марта согласовали четвёртый по счёту пакет санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в опубликованном в Twitter заявлении французской миссии, председательствующей в Совете ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Как сообщалось ранее, новый санкционный пакет предусматривает запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, запрет инвестиций в российский энергетический сектор и ряд ограничений в металлургии, а также новые персональные санкции в отношении отдельных лиц.

Новые ограничительные меры теперь должны быть утверждены всеми странами объединения через техническую письменную процедуру и вступят в силу после опубликования решения в официальном журнале ЕС.