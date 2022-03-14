Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Стриминговые сервисы HBO Max и Discovery Plus будут объединены в единую платформу. Об этом 14 марта пишет Techcrunch ссылаясь на финансового директора Discovery Гуннара Виденфельса.

HBO JasonParis

Как отмечают в издании, объединение потребуют времени и значительной подготовки, которую уже проводят сотрудники компаний. «Так, с самого начала мы работаем над получением готового пакета по объединению — возможно, единого входа, возможно, загрузки контента вроде как в другой продукт и т. д., чтобы мы могли начать получать некоторые преимущества уже на раннем этапе», — рассказывает Гуннар Виденфельс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2022 года акционеры Discovery одобрили слияние с компанией WarnerMedia. Сделка была одобрена Еврокомиссией ещё в декабре 2021 года, а Министерством юстиции США — в феврале 2022-го. После слияния акционеры AT&T получат 71% акций новой компании Warner Bros. Discovery, а акционерам Discovery достанутся оставшийся 31%.

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